Jaklitscheva na obisku pri Slovencih v Dalmaciji in Črni Gori

Split, 27. novembra - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je ta konec tedna na obisku pri Slovencih v Dalmaciji in Črni gori, so sporočili z urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Jaklitscheva se je najprej v petek v Zadru srečala s predstavniki Slovenskega društva Lipa. To je aktivno predvsem na kulturnem področju, med drugim je znano po vsakoletnih likovnih kolonijah, ki združuje ljubiteljske slikarje iz obeh držav. V društvu so izpostavili predvsem pomanjkanje pouka slovenščine, saj želijo jezik prenašati tudi med najmlajšimi.

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu je nato v Splitu obiskala Slovensko kulturno društvo Triglav. Tam se je srečala s predsednikom Cvetom Šušmeljem in drugimi predstavniki društva. Srečanja se je udeležil tudi nekdanji častni konzul Republike Slovenije v Splitu Branko Roglić. Ministrici so predstavili bogato dejavnost najstarejšega in največjega društva v Dalmaciji, ki bo prihodnje leto obeležilo 30. obletnico delovanja.

Po koncu srečanja je ministrica obiskala še prostore slovenskega generalnega konzulata v Splitu, prvi dan obiska pa je sklenila na gala koncertu ob 25. obletnici pevskega zbora Slovenskega kulturnega društva Triglav. Pevcem je podelila tudi priznanja javnega sklada za kulturne dejavnosti za dolgoletno sodelovanje.

Jaklitsheva bo danes obiskala še Dubrovnik, nato bo odpotovala v Črno goro, kjer se bo v Podgorici srečala s predstavniki slovenske skupnosti.

Slovenci so na Hrvaškem uradno priznana narodna manjšina. Kot avtohtona narodna skupnost živijo na območju severne Istre, reškega zaledja, Gorskega Kotarja, Med(ži)murja, Obkolpja in Obsotelja. Na hrvaškem popisu prebivalstva leta 2011 se je za Slovence opredelilo okoli 10.500 ljudi. V državi deluje 15 slovenskih kulturnih društev in slovensko gospodarsko društvo, ki so povezana v krovno organizacijo, Zvezo slovenskih društev na Hrvaškem.