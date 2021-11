NIJZ: V Sloveniji še ni potrjenega primera okužbe z različico omikron

Ljubljana, 26. novembra - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je danes sporočil, da v Sloveniji zaenkrat še niso potrdili primera okužbe z novo različico novega koronavirusa B.1.1.529, ki so jo nedavno odkrili v Južni Afriki, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa jo je danes označila za skrb vzbujajočo in jo poimenovala omikron.