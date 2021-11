Tokratni petkov protest tudi v znamenju odštevanja do parlamentarnih volitev

Ljubljana, 26. novembra - Petkovi protestniki so današnji protest obeležili z začetkom odštevanja do bližajočih se državnozborskih volitev, do katerih je še 21 tednov. Izrazili so tudi kritiko do ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki je po njihovih besedah pokazal politikantski, vzvišen in nestrokoven odnos glede problematike obnove ljubljanske Drame.