Črni petek po zahvalnem dnevu v ZDA uradno sprožil praznično prodajno sezono

New York, 26. novembra - Američani so se na današnji črni petek, dan po četrtkovem prazničnem zahvalnem dnevu, letos spet bolj množično podali v trgovine v iskanju ugodnih ponudb. Te zaradi visoke inflacije niso tako ugodne kot ponavadi, pa tudi sicer je črni petek izgubil večino tradicionalnega leska, saj se popusti začenjajo že pred njim in nadaljujejo do januarja.