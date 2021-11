Zaradi sprožitve skale zaprta cesta v Boben pri Hrastniku

Hrastnik, 26. novembra - Na cesti pri kamnolomu v Bobnu pri Hrastniku je zjutraj prišlo do sprožitve večjega kamna oz. skale. Hrastniška občina je takoj stopila v stik z izvajalcem del, podjetjem AGM Nemec, ter vzdrževalcem, podjetjem CGP, opravili so ogled terena. Po ogledu so se odločili, da bo cesta v Boben zaprta predvidoma do ponedeljka.