Slovenski zdravniki po raziskavi med bolj pesimističnimi

Ljubljana, 27. novembra - Po ugotovitvah raziskave Digital Doctor 2021 je dve tretjini od skoraj 6000 zdravnikov glede svoje prihodnosti optimističnih. Najbolj optimistični so bili bolgarski in romunski zdravniki, po pesimizmu pa so vodili hrvaški in slovenski zdravniki. Raziskavo je podjetje Mediately izvedlo v osmih evropskih državah.