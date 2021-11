Borzno trgovanje ta teden zaznamovale objave četrtletnih rezultatov

Ljubljana, 26. novembra - Indeks SBI TOP je v zadnjem tednu na ljubljanski borzi pridobil 0,32 odstotka in trgovanje danes sklenil pri 1242,32 točke. Vlagatelji so ustvarili nekaj več kot 10 milijonov evrov prometa, največ pa so na tedenski ravni pridobile Krkine delnice. Ta teden je sicer več borznih podjetij objavilo četrtletne poslovne rezultate.