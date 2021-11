SBI TOP teden sklenil s padcem

Ljubljana, 26. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes padel za 0,71 odstotka in se oblikoval pri 1242,49 točke. Med blue chipi prve kotacije so najgloblje v minusu končale delnice Save-Re in NLB, delnice Cinkarne, ki je danes objavila poslovne rezultate, so ostale na izhodišču. Prometa je bilo za 2,8 milijona evrov.