Strah pred novo različico koronavirusa potopil newyorške borze

New York, 26. novembra - Indeksi na newyorških borzah so po dnevu premora zaradi praznika začeli globoko v rdečem. Vlagatelje v skrajšanem trgovanju predvsem skrbijo novice o novi različici koronavirusa B.1.1.529, ki se je pojavila v Južni Afriki in se je že začela širiti v preostalih delih sveta, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.