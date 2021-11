Ministri sprejeli ljubljanski dogovor za nadaljnje izvajanje urbane agende EU

Ljubljana, 26. novembra - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je vodil srečanje ministrov, pristojnih za urbani razvoj. Ti so podprli nadaljnje izvajanje urbane agende EU s sprejetjem ljubljanskega dogovora. Uspešna je bila tudi slovenska pobuda, da so v procese oblikovanja politik poleg velikih mest vključi tudi majhna in srednje velika mesta.