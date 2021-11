Pahor v luči 30. obletnice osamosvojitvenih dogodkov s predstavniki SSK

Zlatnik Svetovni slovenski kongres (SSK) podeljuje zaslužnim posameznikom in institucijam, ki si prizadevajo za ohranjanje in krepitev narodne zavesti pri rojakih doma in po svetu ter s svojimi aktivnostmi povezujejo Slovence po vsem svetu. Zlatnik predstavlja "duh slovenske enotnosti in uresničitev sanj slovenskega naroda", so zapisali v uradu predsednika.

Pogovor ob današnjem sprejemu se je sicer osredotočil na pravne možnosti za ureditev statusa Slovencev, ki živijo v tujini in nimajo slovenskega državljanstva. To vprašanje je bilo tudi tema nedavne III. Konference slovenskih pravnikov iz sveta in Slovenije, ki jo je pripravil SSK.

SSK je bil ustanovljen junija 1991 ob osamosvojitvi Slovenije. Gre za vseslovensko organizacijsko skupnost, ki povezuje in združuje Slovence doma in po svetu na temelju zavezanosti slovenstvu, ne glede na nazorske, strankarske in druge razlike. Namen je ohranjati slovenski jezik in kulturno izročilo, slovenski duh in narodno samozavest ter krepiti čut za slovensko državnost.

Med najpomembnejše dogodke SSK spadajo vsakoletne konference strokovnjakov različnih področij, kot so zdravniki, pravniki, arhitekti in drugi, ter vsakoletni tabor, na katerem se otroci učijo slovenskega jezika, pa tudi vsakoletne ekskurzije v zamejstvo.