V Novem mestu od srede do petka popolna zapora odseka Šmihelske ceste pri osnovni šoli

Novo mesto, 28. novembra - Državno cesto v Šmihelu v Novem mestu bodo na odseku od križišča pri Osnovni šoli Šmihel do križišča s Smrečnikovo ulico v sredo zaradi obnovitvenih del zaprli za ves promet. Omenjeni odsek Šmihelske ceste bo zaprt do petka. Obvoz bo urejen prek Šmihela, Kandije, Žabje vasi, Pogancev in Ruperč vrha ter v obratni smeri.