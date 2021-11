V javni obravnavi spremembe zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja

Ljubljana, 26. novembra - Na ministrstvu za izobraževanje so pripravili predlog sprememb zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, ki je v javni obravnavi do 23. decembra. Predlog med drugim ureja del postopka vrednotenja izobraževanja v primerih oseb s priznano mednarodno zaščito in prosilcev zanjo, ki zaradi višje sile ne morejo predložiti celotne dokumentacije.