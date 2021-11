Univerze in raziskovalni inštituti pozvali k ohranitvi oddaje Točka preloma

Ljubljana, 26. novembra - Ljubljanska, mariborska in primorska univerza ter Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) so uredništvom informativnega programa Televizije Slovenija (TVS) izrazile podporo za ohranitev javnega informativnega programa. Ob tem so vodstvo TVS pozvale k ohranitvi gospodarske oddaje Točka preloma.