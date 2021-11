Peking 2022: 15 olimpijskih prizorišč

pripravil Aljoša Žvirc

Peking, 30. novembra - Zimske olimpijske in paraolimpijske igre v Pekingu se bodo tekmovalno odvijale na skupno 13 prizoriščih, porazdeljenih na treh območjih, in sicer mesta Peking ter bližnjih zimskih centrih Zhagjiakou in Yanqing. Olimpijske vasi bodo prav tako razdeljene po treh omenjenih lokacijah.