Na dobrodelnem koncertu Klic dobrote zbrali 217.950 evrov

Celje/Ljubljana, 26. novembra - Na letošnjem 31. dobrodelnem koncertu Klic dobrote, ki je pod okriljem Slovenske Karitas v sredo potekal v celjski dvorani Golovec, so zbrali 217.950 evrov, so zapisali na spletni strani Katoliške cerkve. Koncert so predvajali tudi na Televiziji in Radiu Slovenija ter na Radiu Ognjišče. Akcija bo potekala do konca leta.