Na Ljubljanski borzi dopoldne negativna gibanja

Ljubljana, 26. novembra - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se dopoldne večinoma znižujejo. Delnice NLB in Save Re so izgubile že približno odstotek, cenijo se tudi delnice Telekoma Slovenije in Cinkarne Celje, ki je dopoldne objavila četrtletne rezultate. Izjema so delnice Petrola, ki se dražijo. Indeks SBI TOP se je do 11.30 znižal za 0,22 odstotka.