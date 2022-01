Ob prelomu leta: Več kot polovica bančnega trga z ležarino za fizične osebe

pripravila Barbara Dovč

Ljubljana, 5. januarja - Banke NLB, Nova KBM, SKB, Addiko in Delavska hranilnica so lani fizičnim osebam za stanja na računu nad 100.000 evrov začele zaračunavati ležarino. Čeprav ostale banke sprememb ne načrtujejo, so ležarine za fizične osebe v Sloveniji nova realnost, saj te banke po bilančni vsoti skupaj predstavljajo več kot 60 odstotkov trga.