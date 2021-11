Bratje in sestre Celine Dion zgroženi nad filmom o pevki

Quebec, 29. novembra - Bratje in sestre kanadske pevke Celine Dion so zgroženi nad filmom Aline: The Voice of Love, ki je navdahnjen po pevkini življenjski zgodbi in prikazujejo njeno kariero od otroštva do glasbene dive. Kot je dejala pevkina sestra Claudette, v filmu, ki je bil v Kanadi premierno prikazan v petek, ne prepozna ne svojega jezika ne svoje družine.