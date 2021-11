Novomeški kriminalisti razkrinkali serijskega vlomilca

Novo mesto, 26. novembra - Novomeški kriminalisti so po zaključeni obsežni kriminalistični preiskavi k preiskovalnemu sodniku privedli 34-letnega moškega iz Novega mesta, ki je osumljen, da je lani in letos vlamljal v prodajalne in odnesel predvsem tehnične predmete, so sporočili iz Policijske uprava Novo mesto. Preiskovalni sodnik je za osumljenca odredil pripor.