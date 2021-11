ZSSS za ratifikacijo konvencije o odpravi nasilja na delovnem mestu

Ljubljana, 26. novembra - ZSSS je na vlado in ministrstvo za delo naslovila poziv k ratifikaciji konvencije o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela. "Prepričani smo, da ima vsak delavec ne glede na zaposlitveni status pravico do dela v delovnem okolju brez strahu pred nasiljem in nadlegovanjem, vključno z delom na domu," so zapisali.