Na pozabljenih računih še za skoraj 19 milijonov evrov premoženja

Ljubljana, 3. decembra - Na namenskem računu za prenos na Kad, kjer so zbrani vrednostni papirji iz lastninjenja v začetku 90. let prejšnjega stoletja, na katere so imetniki pozabili, je za skoraj 19 milijonov evrov premoženja. Kdor se temu premoženju ne želi dokončno odpovedati, ima čas do konca leta, da ga prenese na trgovalni račun.