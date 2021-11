Azijske borze zaradi nove različice koronavirusa v rdečem

Tokio, 26. novembra - Azijske borze so se danes obarvale v rdeče. Vlagatelje so namreč prestrašile novice iz Južne Afrike, kjer so znanstveniki odkrili novo različico koronavirusa, ki se zaradi nenavadno velikega števila mutacij zelo hitro širi. Zaradi mutacij bi bil lahko virus tudi bolj odporna na cepiva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.