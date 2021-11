Cetis bo skrbel tudi za izdelavo dovoljenj za začasno in za stalno prebivanje za tujce

Celje, 25. novembra - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs in izvršni direktor družbe Cetis Roman Žnidarič sta danes podpisala skoraj 16 milijonov evrov vredno pogodbo o oblikovanju, izdelavi, skladiščenju, personalizaciji in dobavi novih izkaznic druge generacije dovoljenj za začasno in za stalno prebivanje ter potrdil o prijavi prebivanja za tujce.