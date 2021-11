Maratonci pripomogli k donaciji združenju Europa Donna

Ljubljana, 25. novembra - Minuli oktober je 672 tekačev na Volkswagen Ljubljanskem maratonu sodelovalo na daljavo s tem pa so prispevali tudi donacijo za Združenje Europa Donna Slovenija. Zbrali so skoraj 5000 evrov, Volkswagen Ljubljanski maraton pa je znesek podvojil in združenju predal donacijo v višini 10.000 evrov, so sporočili iz Timinga Ljubljana.