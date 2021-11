Zaživela kontaktna točka programa za spodbujanje evropskih vrednot

Ljubljana, 25. novembra - V Sloveniji je zaživela nacionalna kontaktna točka evropskega programa Državljani, enakost, pravice in vrednote. S podporo organizacijam civilne družbe želi krepiti pravice in vrednote, skupne državam članicam EU, za katere so značilni pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakost med spoli, so zapisali v sporočilo.