Vlada najela letalo zaradi predsedovanja Svetu EU

Ljubljana, 25. novembra - Vlada je prejšnji teden najela poslovno letalo s posadko za potrebe letalskih prevozov med predsedovanjem Slovenije Svetu EU. Letalo so najeli pri bolgarski družbi Heli Air Services za 256.065 evrov brez DDV, pogodbo pa so sklenili za obdobje od 19. novembra do 31. decembra za 50 ur letenja, pišejo spletne Finance.