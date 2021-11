Slovenske skakalke zanesljivo čez kvalifikacijsko sito

Nižnij Tagil, 25. novembra - Vse slovenske smučarske skakalke so se prek današnjih kvalifikacij prebile na petkovo uvodno tekmo svetovnega pokala v ruskem Nižnjem Tagilu. Od šestih Slovenk je bila najboljša Urša Bogataj (110,5 točke/89,5 metra) na četrtem mestu, tik za njo pa so se uvrstile Nika Križnar (106,6/87,5), Ema Klinec (105,7/88) in Jerneja Brecl (102,3/88).