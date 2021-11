Evropske borze navzgor; neenotne cene nafte, trden evro

London/Frankfurt/Pariz, 25. novembra - Padanje tečajev na pomembnejših borzah v Evropi, ki so ga spodbujale skrbi vlagateljev glede pandemije covida-19 in inflacije, se je danes začasno ustavilo in indeksi so se zvišali. Cene nafte so se gibale neenotno, tečaj evra pa se je obdržal nad 1,12 dolarja.