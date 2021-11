Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 25. novembra - Vlada je na današnji seji razrešila direktorico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS Ireno Majcen. Potrdila je tudi predloga novel zakona o finančni upravi in zakona o davčnem postopku, ki so ju na ministrstvu za finance pripravili v luči nadgradnje davčnega sistema. Znotraj proračuna je prerazporedila več kot 20 milijonov evrov.