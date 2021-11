Vlada ustanovila svet za odprta vprašanja z Evangeličansko cerkvijo

Ljubljana, 25. novembra - Vlada je na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi in imenovanju vladnega sveta za odprta vprašanja z Evangeličansko cerkvijo augsburške veroizpovedi v Sloveniji. Pristojen bo za zbiranje, evidentiranje in preučevanje odprtih vprašanj z Evangeličansko cerkvijo, so sporočili po vladni seji.