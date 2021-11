Trije odbori DZ za izboljšave na področju otrok s posebnimi potrebami

Ljubljana, 25. novembra - Odbori DZ za izobraževanje, za zdravstvo in za delo so na današnji nujni skupni seji, ki se je nanašala na otroke s posebnimi potrebami, sprejeli vse sklepe, ki so jih podali v LMŠ, SD, Levici, SAB in NeP kot predlagatelji seje. Tako so se denimo zavzeli za razširitev javne mreže centrov za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami.