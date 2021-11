V EU dosežen pomemben dogovor o digitalnih trgih in storitvah

Bruselj, 25. novembra - Ministri EU za konkurenčnost so danes v Bruslju dosegli politični dogovor o dveh ključnih digitalnih dosjejih, zakonodaji o digitalnih trgih in storitvah. To bo izhodišče za pogajanja z Evropskim parlamentom. Nova zakonodaja naj bi posameznikom in podjetjem zagotovila bolj pošteno in varnejše spletno okolje.