V celjski Tropski hiši na ogled podrevnice

Celje, 25. novembra - V celjski Tropski hiši je od danes dalje na ogled nova razstava pisanih in v naravi izredno strupenih karizmatičnih dvoživk podrevnic. Na ogled so postavili 15 različnih vrst, podvrst in barvnih različic teh pisanih dvoživk, razstavo pa nadgradili še z izobraževalnimi tablami o življenju podrevnic in njihovi vlogi v naravnem okolju.