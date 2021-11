Vreme: Zvečer in ponoči se bodo padavine okrepile in prehodno zajele vso državo

Ljubljana, 25. novembra - Zvečer in ponoči se bodo padavine okrepile in prehodno zajele vso državo. V severni Sloveniji se bo meja sneženja ponekod spustila do višje ležečih dolin. Jutranje temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem od 5 do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.