Na Gorenjskem že 10 občin na poti proti družbi brez odpadkov

Škofja Loka, 25. novembra - Občini Škofja Loka in Železniki se pridružujeta mreži slovenskih občin na poti do družbe brez odpadkov, ki jo v Sloveniji koordinirajo Ekologi brez meja pod programom Zero waste Slovenija. Mreži se je doslej pridružilo 16 slovenskih občin, od tega 10 z Gorenjske, ki želi postati vzorčna regija.