V Ilirski Bistrici predali v uporabo območje za izvenletališke pristanke

Ilirska Bistrica, 25. novembra - V Ilirski Bistrici so danes predali v uporabo območje za izvenletališke pristanke. Območje bo namenjeno izvenletališkim pristankom za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči, helidrom pa bosta uporabljali tudi policija in ministrstvo za obrambo, ki je tudi sofinanciralo investicijo, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve (MNZ).