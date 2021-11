Zaključili gradnjo objekta centra InnoRenew CoE

Izola, 25. novembra - Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je v Izoli zaključil z gradnjo največje lesene stavbe v Sloveniji ter s tem pridobil edinstven objekt za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja. Pri 8200 kvadratnih metrih veliki stavbi gre za hibridno konstrukcijo lesa, betona in jekla.