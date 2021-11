Predlog sprememb glede imenovanja delegiranih tožilcev za opozicijo nov poskus spodkopavanja pravne države

Ljubljana, 25. novembra - V opozicijskih SD, LMŠ, SAB in Levici so se danes kritično odzvali na potezo ministrstva za pravosodje, ki je v sredo po imenovanju dveh delegiranih evropskih tožilcev v vladni postopek vložila predlog sprememb zakona o državnem tožilstvu. Opozarjajo, da gre za nov vladni poskus rušenja pravne države in podrejanja vseh podsistemov družbe.