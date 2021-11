Nova nemška koalicija za evropsko federacijo in vladavino prava

Berlin, 25. novembra - Nemški socialdemokrati (SPD), Zeleni in liberalci (FDP) so v koalicijsko pogodbo, ki so jo po večtedenskih pogajanjih predstavili v sredo, vključili tudi ambiciozne ideje glede evropske politike Nemčije in prihodnosti EU. Zavezali so se prizadevanjem za razvoj evropske federacije in hitrejše ukrepanje v obrambo vladavine prava.