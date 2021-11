Vodenje projekta občin Mirnske doline Zdrave občine v roke Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje

Trebnje/Mirna, 25. novembra - Terapevtsko-izobraževalni projekt Zdrave občine, ki ga v občinah dolenjske Mirnske doline skoraj 30 let vodi trebanjsko Društvo za zdravje in sožitje v družinah, bo z novim letom prevzel Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Projekt vključuje terapevtsko skupino za pomoč pri zasvojenosti z alkoholom, svetovalnico Srečanja in šolo za starše.