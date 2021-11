S prenovo prostorov do kakovostnejšega bivanja v šempetrski porodnišnici

Šempeter pri Gorici, 25. novembra - Z evropskimi sredstvi v čezmejnem projektu Salute-Zdravstvo so v šempetrski bolnišnici obnovili del sob v porodnišnici. Dela je bilo precej, saj ginekološko-porodniški oddelek ni bil deležen prenove vse od izgradnje v 70. letih prejšnjega stoletja. V prvi fazi so prenovili pet sob in del skupnih prostorov za kakovostnejše bivanje mamic in nosečnic.