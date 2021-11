Na navtičnem sejmu Metstrade se je predstavilo 24 slovenskih podjetij

Ljubljana/Amsterdam, 25. novembra - Na sejmu navtične industrije in opreme Metstrade v Amsterdamu, ki je pred kratkim zaprl svoja vrata, se je pod okriljem javne agencije Spirit Slovenija predstavljalo 24 slovenskih podjetij. Slovenski razstavljavci so bili z udeležbo na sejmu zadovoljni, sejem je kljub trenutnim razmeram izpolnil njihova pričakovanja, so sporočili iz Spirita.