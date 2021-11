Začel se je odprti forum Slovenske digitalne koalicije

Ljubljana, 25. novembra - Slovenija vstopa v novo digitalno obdobje v dobri formi, naši cilji pa so dosegljivi, če bomo na tej poti vztrajni in enotni, je ob začetku odprtega foruma Slovenske digitalne koalicije dejal minister, pristojen za digitalno preobrazbo, Mark Boris Andrijanič. Govorci na forumu so med drugim izpostavili pomembnost krepitve digitalnih kompetenc.