Novomeščanom 1,67 milijona evrov evropske pomoči pri prenovi mestnega jedra

Ljubljana/Novo mesto, 25. novembra - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je Mestni občini Novo mesto iz Evropskega sklada za regionalni razvoj odobrila 1,67 milijona evrov za nadaljevanje prenove novomeškega jedra z Rozmanovo ulico in Prešernovim trgom. Gre sicer za lani začeto prenovo, ki so jo na občini ocenili na nekaj manj kot 2,7 milijona evrov.