Policija bo podala kazenske ovadbe po nasilju na tekmi v Škofji Loki

Škofja Loka, 25. novembra - Septembra se je na nogometnem igrišču v Škofji Loki zgodil nasilen izgred skupine navijačev, pri čemer so štirje udeleženci utrpeli poškodbe. V incidentu je bilo udeleženih okoli 20 oseb iz dveh navijaških skupin iz Ljubljane in Primorske. Policisti so z zbiranjem obvestil prepoznali deset oseb, ki jih obravnavajo za različna nezakonita dejanja.