Ljubljana, 25. novembra - Poslanka Socialnih demokratov Meira Hot in podpredsednica Socialnih demokratov Dominika Švarc Pipan bosta danes ob 11.30 v preddverju DS v DZ na Šubičevi 4 dali izjavo za medije glede manevra ministrstva za pravosodje, ko je to na vlado po nujnem postopku vložilo predlog sprememb Zakona o državnem tožilstvu, so sporočili iz poslanske skupine SD.