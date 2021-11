V Killingtonu pet Slovenk

New York, 25. novembra - Killington v ZDA bo ob koncu tedna prizorišče veleslaloma in slaloma za svetovni pokal alpskih smučark. Štirim slovenskim slalomistkam, Andreji Slokar, Ani Bucik, Meti Hrovat, Neji Dvornik, za katerimi so uspešni nastopi v Leviju na Finskem, se je onkraj velike luže znova priključila še veleslalomistka Tina Robnik.