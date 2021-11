Obramba Kukanje vztraja, da ta mame ni hotel ubiti

Koper, 25. novembra - Na koprskem višjem sodišču je potekala pritožbena seja za Dragana Kukanjo, ki je bil na ponovljenem sojenju na prvi stopnji obsojen na 14 let in pol zapora za povzročitev hudih telesnih poškodb in uboj ostarele matere. Zagovornik Kukanje Mitja Podgornik je poudaril, da nikoli ni bilo v naklepu obtoženega, da bi ubil svojo mamo.