Vreme: Oblačno in deževno

Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bodo padavine okrepile in prehodno zajele vso državo. V severni Sloveniji se bo meja sneženja ponekod spustila do višje ležečih dolin. Jutranje temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem od 5 do 10 stopinj Celzija.

V petek bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo popoldne od zahoda oslabele. Meja sneženja se bo na severu spustila do nadmorske višine okoli 600 m, ob močnejših padavinah lahko tudi nižje. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na soboto se bodo padavine prehodno spet razširile proti vzhodu. V soboto bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Meja sneženja bo sprva med 300 in 700 metrov nad morjem, popoldne se bo pričela dvigovati. Na Primorskem in deloma na Notranjskem pihal južni veter. Tudi v nedeljo bodo še občasne padavine, deloma plohe. Oblačnost se bo občasno trgala.

Vremenska slika: Nad zahodnim Sredozemljem se zadržuje ciklon. Vremenska fronta se je od zahoda približala Italiji in je začela vplivati tudi na vreme pri nas. Od juga k nam doteka nekoliko toplejši in precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V četrtek bo v sosednjih krajih Italije ter v večjem delu Hrvaške oblačno, drugod bo sprva še deloma jasno, po nižinah tudi megleno. Čez dan se bo od juga postopno pooblačilo tudi drugod, le v krajih vzhodno od nas bo še ostalo deloma sončno. Od juga bo začelo deževati v sosednjih krajih Italije, ob severnem Jadranu ter v Gorskem Kotarju. V petek bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše v hribovitih krajih sosednje Italije in severozahodne Hrvaške ter ob severnem Jadranu. Na območju Alp bo snežilo do dolin.

Biovreme: V četrtek se bo vremenska obremenitev čez dan krepila. Spanje občutljivih ljudi bo v noči na petek moteno. V petek bo veliko ljudi imelo z vremenom povezane težave, ki se bodo kazale kot slabo počutje, težave z zbranostjo, kot povečan notranji nemir, z razdražljivostjo, potrtostjo in hitrejšo utrujenostjo.